У расположенного в так называемой "зеленой зоне" Багдада посольства США упали несколько ракет. После прогремевших взрывов в диппредставительстве сработали сирены, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Информация о нанесенном ущербе и возможных пострадавших не поступала, передает ТАСС. По данным СМИ, ракетному обстрелу подверглась база возглавляемой США коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство", находящаяся в непосредственной близости от американского посольства.

За последние месяцы "зеленая зона" в Багдаде - хорошо укрепленный район, в котором размещены государственные учреждения и иностранные диппредставительства, неоднократно подвергалась атакам, в результате которых были погибшие и пострадавшие среди иракцев.