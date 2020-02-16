В 2019 году экономика Ирана не зависела напрямую от экспорта нефти. Такое в истории страны было впервые, заявил президент республики Хасан Рухани, передает Day.Az со ссылкой на news.ru.

По словам главы государства, "прогресс может показаться не таким большим", однако, подчеркнул он, цифры говорят о положительной динамике.

Он отметил, что Иран сумел справиться с экономическим давлением со стороны США.

"Санкции создали проблемы, но они не достигли своих целей", - цитирует Рухани ТАСС.

Соединённые Штаты возобновили санкции в отношении Ирана 5 ноября 2018 года. Под эмбарго попали экспортные поставки иранской нефти, а также более 700 банков, компаний и физических лиц. Это произошло после выхода Америки из ядерной сделки, в связи с чем её будущее оказалось под вопросом.