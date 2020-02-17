Не менее шести человек погибли в воскресенье в результате взрыва заминированного автомобиля в пограничном с Турцией сирийском городе Телль-Абъяд.

Об этом сообщила вещающая из Дамаска радиостанция Sham FM, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, теракт был устроен в центре города возле здания муниципалитета, в котором находится штаб вооруженных формирований сирийской оппозиции, воюющих на стороне турецких войск.

Среди погибших есть мирные граждане, о числе раненых сведений не приводится.

Турецкие военные обвинили в подрыве автомобиля курдских бойцов, которые регулярно осуществляют вооруженные вылазки и диверсии в пограничных районах.

Телль-Абъяд, расположенный в 110 км к северу от провинциального центра Ракка, был занят протурецкими силами в октябре 2019 года в ходе военной операции "Источник мира". Ранее город находился в руках курдских отрядов, входящих в коалицию "Силы демократической Сирии" (СДС), которые освободили в 2017 году провинцию Ракка от террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

22 октября прошлого года президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. В соответствии с этим документом, курды к 29 октября завершили вывод своих формирований из 30-километровой зоны безопасности, созданной Анкарой вдоль границы с Сирией.