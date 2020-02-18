Второй российский турист заразился коронавирусом на лайнере Diamond Princess, вставшем на якорь в Японии из-за карантина. Об этом сообщается в Facebook-аккаунте посольства России в Японии, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инфицированным оказался супруг россиянки, у которой также были выявлены симптомы коронавируса в понедельник, 17 февраля. "В настоящее время он находится в специализированном медучреждении префектуры Аити. Течение болезни - без симптомов, чувствует себя нормально", - поясняется в публикации.

Кроме того, уточняется, что его жена госпитализирована в одну из больниц Канагава с учетом высокого риска инфицирования.