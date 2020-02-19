https://news.day.az/world/1204324.html В Иране произошло землетрясение
В Иране произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в Иране, сообщает Day.Az со ссылкой на Сейсмологический центр Института геофизики Тегеранского университета.
Согласно информации, эпицентр подземных толчков, зарегистрированных в 19:09 по времени UTC, располагался в провинции Западный Азербайджан. Очаг залегал на глубине шести километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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