Правительство Франции определило точные сроки остановки двух реакторов старейшей АЭС Франции "Фессенхайм" - в конце февраля и в конце июня этого года соответственно. Соответствующее распоряжение опубликовано в среду в официальном государственном вестнике Journal officiel, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Тема: отмена лицензии на эксплуатацию атомной электростанции в Фессенхайме. <...> Текст вступает в силу с 22 февраля 2020 года для реактора номер 1 и с 30 июня для реактора номер 2", - гласит текст послания.

"Это событие <...> является первым шагом по воплощению энергетической стратегии Франции, которая направлена на постепенное выстраивание баланса между ядерной и возобновляемой электроэнергией в условиях сокращения вредных выбросов от производства электроэнергии благодаря закрытию угольных электростанций к 2022 году", - подчеркивается в коммюнике правительства, которое приводит в среду радиостанция France Info.

АЭС "Фессенхайм" - старейшая действующая атомная электростанция Франции, расположенная на северо-востоке страны в регионе Эльзас. Из-за давности срока своей эксплуатации (введена в строй 1 января 1977 года) она неоднократно становилась объектом критики со стороны экологов. Ее закрытие было одним из предвыборных обещаний президента Франсуа Олланда, однако сроки переносились уже несколько раз.