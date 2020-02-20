https://news.day.az/world/1204650.html В Германии неизвестные напали на две кальянные
В Германии неизвестные напали на две кальянные
В немецком Ханау неизвестные открыли стрельбу в двух кальянных города, сообщается в информационной телепрограмме Hessenschau.
По информации телепрограммы, сначала нападавшие застрелили трех человек в кальянной в центре города, а затем приехали в кальянную в районе Кессельштадт и убили там еще пятерых человек, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
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