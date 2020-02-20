Представители Турции, России и Ирана работают над согласованием даты трехстороннего саммита по сирийскому урегулированию. Об этом сообщили в четверг ТАСС в Министерстве иностранных дел Турции, передает Day.Az.

"Стороны ведут работу по согласованию даты саммита. Как только между тремя странами будет достигнуто соглашение, дата саммита будет оглашена общественности", - подчеркнули в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Накануне замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов сообщил ТАСС, что трехсторонний саммит по Сирии президентов РФ, Ирана и Турции может пройти в Тегеране в начале марта, если будет получено согласие турецкого руководства.

Предыдущая - пятая по счету - трехсторонняя встреча президентов стран - гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию состоялась в сентябре 2019 года в Анкаре. Контакты между тремя странами также поддерживаются в рамках встреч высокого уровня по Сирии в Нур-Султане, последняя из которых состоялась 10-11 декабря 2019 года.