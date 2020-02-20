Героизация Арменией нацистких пособников в год 75-летия победы в Великой Отечественной войне все еще остается острой темой в экспертных кругах. Несомненно данная тема превратилась в инструмент давления на Россию в руках прозападных властей Армении, ибо кто бы не пришел во власть в постсоветских странах путем революций или странах бывшего соцалистического лагеря, первым делом пересматривают итоги нашей общей истории.

Как передает Day.Az со ссылкой на ПолитВести, накануне российский публицист, автор ряда книг по истории России Дионис Каптарь призвал занимать наступательную позицию и принимать меры для предотвращения героизации пособников нацистов.

Соответствующие заявления он сделал на "круглом столе" "Историческая память народов России о Великой Отечественной войне. Связь поколений", организованном комитетом Госдумы по делам национальностей совместно с Молодежным парламентом при ГД.

В ходе выступления ученый привел цитату из доклада МИД России "О ситуации с героизацией нацизма, распространении неонацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".

В нем говорилось, в частности, что "бывшая правящая Республиканская партия Армении предпринимала шаги по увековечению памяти такого неоднозначного политического деятеля националистического толка, как Гарегин Нжде, в отношении которого имеется информация о сотрудничестве с Третьим рейхом".