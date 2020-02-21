Экс-мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг, добивающийся выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии на предстоящих в ноябре выборах, израсходовал на свою кампанию в общей сложности $409 млн, в том числе 220,6 млн - в январе нынешнего года.

Об этом сообщило в четверг информационное агентство Reuters со ссылкой на данные избирательного штаба Блумберга, представленные в Федеральную комиссию по выборам, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

78-летний Блумберг, состояние которого оценивается в $64,2 млрд, финансирует свою кампанию из личных средств и не привлекает пожертвований со стороны избирателей. Как отметило агентство, масштабы расходов Блумберга на политическую агитацию беспрецедентны для начального этапа предвыборной кампании по выдвижению кандидата от Демократической партии на пост президента.

Согласно результатам опубликованного в четверг общенационального опроса исследовательской службы Университета Монмута, Блумберг сейчас занимает третье место по популярности среди избирателей-демократов: его поддерживают 13% опрошенных, в то время как сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса поддерживают 24%, а экс-вице-президента США Джозефа Байдена - 17%. В опросе, проводившемся с 16 по 19 февраля, участвовали 570 избирателей-демократов, степень погрешности результатов оценивается в плюс-минус 4,9%.