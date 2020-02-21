https://news.day.az/world/1204980.html Саудовская Аравия подверглась ракетному удару
Саудовская Аравия подверглась ракетному удару
Саудовская Аравия подверглась ракетному удару. Сообщается, что нанесли его сторонники движения хуситов с территории Йемена, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
По данным Эр-Рияда, целью бомбардировки были гражданские объекты и мирное население. Баллистические ракеты удалось перехватить и уничтожить системами противовоздушной обороны королевства.
Ранее хуситы уже атаковали нефтяные структуры Саудовской Аравии и тогда это привело к резким колебаниям цен на сырьевом рынке и серьезному обострению ситуации в регионе.
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