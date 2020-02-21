Редкий Ferrari F40 стоимостью в миллион фунтов быстро ездит, красиво выглядит и не менее красиво горит. Причём, по собственной воле, как Диабло какой-нибудь.

На одной из Улиц Монте-Карло в моторном отсеке спорткара вспыхнуло пламя, которое быстро охватило всю машину. Таких, кстати, на весь мир было выпущено чуть более тысячи штук, передает Day.Az со ссылкой на maximonline.ru.

К счастью, водитель успел вовремя выскочить и лишь с тоской наблюдать со стороны, как горят его миллионы.

Правда, на помощь поспешил прийти некий мужчина и залить машину из садового шланга, но тщетно.

Как отмечает The Sun, пожарные успели отреагировать довольно резво, но им пришлось лишь собирать останки итальянского автомобиля.

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