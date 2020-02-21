Губернатор Токио Юрико Коикэ отреагировала на заявление кандидата в мэры Лондона Шона Бэйли о необходимости перенести Олимпийские игры 2020 года в Великобританию. Ее слова приводит Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Коикэ назвала неуместной попытку Бэйли использовать тему коронавируса в политических целях. "Причина, по которой эта проблема привлекла внимание во всем мире, связана с круизным лайнером [Diamond Princess]. Но судно принадлежит Великобритании. Я надеюсь, что эти аспекты дела будут осознаны", - заявила она.

20 февраля Бэйли в Twitter предложил перенести Олимпиаду в Лондон. Политик отметил, что у города есть необходимый опыт и инфраструктура (в 2012 году британская столица принимала Игры).

Круизный лайнер Diamond Princess был поставлен на карантин в порту японского города Иокогама 5 февраля после того, как у некоторых пассажиров на борту были обнаружены симптомы коронавируса. Разносчиком инфекции стал 80-летний житель Гонконга, сошедший на берег 25 января. Всего на корабле было около 3,7 тысячи пассажиров более чем из 50 стран.

Согласно последним данным, в мире смертельным китайским коронавирусом заразились более 75 тысяч человек, умерли более двух тысяч, а выздоровели более 16 тысяч пациентов. Вспышку инфекции впервые зафиксировали в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань провинции Хубэй.