Число зараженных новым коронавирусом за пределами Китая, по данным Всемирной организации здравоохранения, в пятницу достигло 1200 человек, следует из данных ежедневного отчета организации, передает РИА Новости.

По данным ВОЗ, в пятницу было подтверждено 127 новых случаев заболевания. Всего случаи заражения за пределами КНР были зафиксированы в 26 странах, общее число летальных случаев - 8.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 75 тысяч человек, скончались 2236, излечились свыше 18 тысяч.