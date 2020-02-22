Президент Франции Эманнюэль Макрон выразил глубокое разочарование провалом саммита ЕС по перспективному бюджетному плану сообщества на следующий семилетний бюджетный цикл 2021-2027 годов. Об этом он заявил в пятницу вечером, покидая саммит ЕС, пишет ТАСС.

"Мы должны констатировать, что мы не смогли найти решение по бюджету Европы в ходе этих двух дней и одной ночи работы. Я очень глубоко разочарован, - заявил он. - Мы защитили то, что важно в наших глазах - Общую аграрную политику ЕС (на которую уходит свыше 35% всех расходов из евробюджета, главным получателем которых является Франция - прим. ТАСС). Это одна из основных программ Евросоюза, которая позволяет кормить Европу и обеспечит нам переход к климатически нейтральным технологиям в сельском хозяйстве. Однако это решение не окончательное, поскольку общее соглашение по бюджету не найдено. Дискуссия продолжится в ближайшие недели и месяцы".

Ранее министр сельского хозяйства Франции Дидье Гийом, комментируя в Париже саммит ЕС, заявил, что Макрон потребовал повышения ассигнований на Общую аграрную политику с предложенных Еврокомиссией €370 млрд на семь лет до 375 млрд.

Макрон также подчеркнул, что Франция защищает отсутствие сокращений финансирования по другой наиболее крупной статье бюджета ЕС - Политике регионального развития, направленной на подъем депрессивных регионов ЕС. Плюс Макрон призвал повысить уровень ассигнований на оборону, космос и новые технологии.

Однако он не объяснил, откуда страны ЕС возьмут на это деньги, в условиях Brexit, из-за которого ЕС потерял порядка €70 млрд британских взносов на следующие семь лет. При этом большинство стран-доноров, то есть государств Западной и Северной Европы, которые платят в бюджет сообщества больше чем получают из него, отказываются существенно повышать свои взносы в бюджет Евросоюза, а страны-бенефициары (Восточная и Южная Европа) борются за сохранение своих выплат.