Ситуация в Идлибе грозит неконтролируемой военной эскалацией конфликта, Франция и Германия настаивают на немедленном перемирии и возобновлении политического процесса. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу, покидая провалившийся саммит по бюджету ЕС. Он также выразил опасение, что в боевые действия грозят Европе новым миграционным кризисом, возможное число беженцев он оценил в 2 млн человек, сообщает ТАСС.

"Ситуация крайне опасна. Вчера погибли еще двое турецких солдат, то есть их число исчисляется десятками с начала наступления. Это может привести к неконтролируемой военной эскалации, - заявил он. - В результате столкновений в Идлибе нам грозит новый миграционный кризис. Я говорил с рядом неправительственных организаций, они оценивают в 2 млн число лиц, которые находятся там в крайне опасной ситуации или стали беженцами".

Французский президент подтвердил распространенное ранее в Париже заявление Елисейского дворца о том, что он и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели в пятницу телефонные переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, а в четверг - с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, Франция и Германия призывают к немедленному прекращению огня и возобновлению политического диалога, а также проведению четырехсторонней встречи в стамбульском формате лидеров России, Турции, Франции и Германии.

Виноваты США

При этом вину за нынешнее противостояние Макрон также возложил и на США. "В Идлибе не может быть военного решения, - полагает он. - Все происходящее - это результат серии последовательных ошибок выхода США из Сирии, который оставил ситуацию в Идлибе в руках этих двух держав (России и Турции - прим. ТАСС). Мы говорили по телефону вчера с президентом России Владимиром Путиным и сегодня утром с президентом Турции Эрдоганом".

"Мы видим, что в Идлибе происходит гуманитарная катастрофа. Мы видим, что силы режима (законного президента Сирии Башара Асада - прим. ТАСС), поддерживаемые Россией, продолжают свое наступление, и мы видим целый ряд рисков. Мы видим гуманитарную катастрофу, мы видим разрушенные госпитали и гуманитарные лагеря, что абсолютно неприемлемо", - продолжил Макрон. Между тем французский лидер не упомянул прямую военную поддержку со стороны Турции попыткам контратак незаконных вооруженных формирований в Идлибе против сирийской армии.

Сколько беженцев в Идлибе

По словам Макрона, Европе угрожает приток 2 млн беженцев из Идлиба. Между тем, согласно официальным сирийским данным, население всей провинции Идлиб до войны составляло 1,5 млн человек (данные на 2011 год), а в руках боевиков сегодня остается не более половины ее территории.

В то же время в лагерях на территории Турции находятся до 3,5 млн сирийских беженцев, которым Анкара закрыла дорогу в Европу в 2016 году в рамках миграционной сделки с ЕС, чем смогла купировать самый острый миграционный кризис в истории сообщества. В обмен Евросоюз выплатил Турции €6 млрд "на содержание беженцев".

В Брюсселе опасаются, что Анкара может использовать ситуацию на севере Сирии в свою пользу и огромные потоки беженцев из арабской республики и Турции могут в любой момент быть направлены на европейский континент.