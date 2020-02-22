В пятницу на севере Италии объявлена вспышка заражения коронавирусом, число новых случаев в области Ломбардия достигло 15, еще накануне зараженных было трое.

В связи со вспышкой коронавируса жителей десяти коммун Ломбардии попросили без необходимости не покидать жилища. Контактировавшие с заболевшими будут помещены под карантин.

В затронутых эпидемией городах запрещены любые массовые и спортивные мероприятия, включая карнавальные шествия, и торговая деятельность, за исключением покупок первой необходимости. Как сообщил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца, временное прекращение работы коснется местных компаний с тем, чтобы "избежать прямого контакта между людьми", а также образовательных учреждений, включая школы и детские сады.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 75 тысяч человек, скончались 2236, излечились свыше 18 тысяч. За пределами Китая были зафиксированы 1200 заражений в 26 странах.