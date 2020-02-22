Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco начнет разработку крупнейшего в королевстве месторождения газа Джафура с запасами около 56,6 млрд куб. м.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в заявлении, распространенном компанией в субботу.

"Председатель совета директоров Saudi Aramco Ясир Отман аль-Румайян... отметил, что, как ожидается, разработка [месторождения] Джафура укрепит позиции компании в глобальном энергетическом секторе и поможет ей... стать ведущей комплексной энергетической и химической компанией в мире", - говорится в заявлении.

В пресс-релизе отмечается, что Saudi Aramco приступит к разработке в 2024 году. Компания ожидает, что к 2036 году объем добычи газа на месторождении достигнет около 62 млн куб. м в день.