США ужесточат санкции в отношении нефтяного сектора Венесуэлы. Об этом заявил в понедельник спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс, передает ТАСС.

По его словам, президент США Дональд Трамп намерен усилить рестрикции в отношении нефтяного сектора латиноамериканской страны, а также ужесточить меры в отношении физических лиц и компаний, нарушающих данные ограничения.