https://news.day.az/world/1206020.html США намерены ужесточить санкции против нефтяного сектора Венесуэлы
США намерены ужесточить санкции против нефтяного сектора Венесуэлы
США ужесточат санкции в отношении нефтяного сектора Венесуэлы. Об этом заявил в понедельник спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс, передает ТАСС.
По его словам, президент США Дональд Трамп намерен усилить рестрикции в отношении нефтяного сектора латиноамериканской страны, а также ужесточить меры в отношении физических лиц и компаний, нарушающих данные ограничения.
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