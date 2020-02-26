Повторный анализ на коронавирус COVID-19 у пациента в Бразилии также дал положительный результат. Об этом сообщила в среду газета Folha de San Paolo со ссылкой на осведомленный источник, передает Day.Az со ссылкой на iz.ru.

Ранее 25 февраля минздрав Бразилии сообщил о первом возможном случае коронавируса в стране. Предварительный тест, взятый у 61-летнего пациента, дал положительный результат, образцы биоматериала были направлены для подтверждения в профильный институт.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась и в других странах. Наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.

По последним данным, в Китае от коронавируса умерли 2715 человек, число заболевших превысило 78 тыс.