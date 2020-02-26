Власти Ирана планируют помещать на карантин не города или целые районы, а только отдельных людей с симптомами болезни, вызванной коронавирусом. Об этом заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Что касается слухов, что какой-то город хотят поместить на карантин на месяц или отдельный район - на неделю. Таких решений государство не принимало", - цитирует президента его пресс-служба.

По словам политика, "если у человека есть симптомы заболевания, то его помещают на карантин". "Мы предусмотрели для этого множество центров в Тегеране. Вчера были подготовлены [дополнительные] койки", - сказал Роухани.

Слухи о том, что в отдельных городах Ирана может быть объявлен карантин, появились в скором времени после того, как стало известно о распространении коронавируса в стране.

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в Куме. По официальной информации, число случаев заражения в Иране составляет около 140, при этом зафиксировано 19 летальных исходов.