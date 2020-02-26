Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не предусматривает ограничений на поездки из-за коронавируса, а также подчеркивает, что нет необходимости вносить изменения в свои планы путешествий. Об этом заявила руководитель секретариата Международных медико-санитарных правил ВОЗ Кармен Долеа, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В своем видеоинтервью на сайте ВОЗ она отметила, что, по мнению ВОЗ, соблюдение простых правил гигиены может предотвратить распространение коронавируса. "На основании имеющейся на данный момент информации ВОЗ не предусматривает ограничений на поездки и товарообмен и подчеркивает отсутствие необходимости аннулировать или вносить изменения в свои планы путешествий", - сказала эксперт.

По ее мнению, как и другие респираторные заболевания, новая коронавирусная инфекция может вызывать легкие симптомы, такие как простуда, боль в горле, кашель и повышение температуры или более серьезные симптомы, такие как пневмония и затрудненное дыхание. Летальный исход крайне редок.

Долеа уточнила, что наиболее подвержены тяжелым формам заболевания пожилые люди и люди, страдающие хроническими заболеваниями, такими как диабет и болезни сердца.

"Коронавирус может передаваться при тесном контакте с людьми, у которых проявились симптомы (кашель, чихание, простуда), но он не передается по воздуху. Если вы находитесь рядом с человеком, у которого имеются симптомы респираторного заболевания, ВОЗ рекомендует придерживаться безопасного расстояния в один метр. Вирус живет на поверхности около 30 минут, поэтому желательно часто мыть руки или использовать дезинфицирующие гели на спиртовой основе", - сказала эксперт.

Рекомендации ВОЗ в отношении коронавируса очень похожи на рекомендации при обычном сезонном гриппе: применяйте обычные профилактические меры, в частности, при чихании и кашле стоит закрывать нос и рот локтем или использовать одноразовый носовой платок, сохранять руки в чистоте и обрабатывать пищу в соответствии с обычными правилами гигиены.