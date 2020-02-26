Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что его страна сделала запрос о закупке систем противоракетной обороны США Patriot, передает Sputnik News.

Глава государства отметил, что у Вашингтона нет дополнительных ресурсов для продажи и, следовательно, он не может поставлять их в Турцию в настоящее время, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Эрдоган подчеркнул, что в настоящее время в стране размещены испанские комплексы ПВО.

Президент Турции также отметил, что его страна еще не получила поддержки от США в отношении ситуации в Идлибе, но добавил, что он поднимет этот вопрос в своем следующем разговоре с президентом США Дональдом Трампом.

Заявления президента Турции прозвучали на фоне сообщений СМИ о том, что Анкара перебрасывает танки со всей страны к границе с Сирией. В сообщении информационного агентства Demiroren указывалось, что военная техника предназначалась для отправки на турецкие наблюдательные посты в Идлибе.

Сообщениям предшествовала продолжающаяся эскалация в сирийской провинции, когда турецкие силы утверждали, что несколько раз подвергались атакам сирийской армии и понесли потери. Анкара утверждала, что ответила на эти нападения, убив и ранив десятки сирийских солдат.