Саудовская Аравия приостановила въезд с целью паломничества
Власти Саудовской Аравии временно приостановили въезд в страну с целью совершения умры (малого паломничества) в Мекке и посещения Мечети Пророка в Медине, говорится в заявлении министерства иностранных дел королевства, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй).
Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2715, излечились свыше 29 тысяч.
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