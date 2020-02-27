Коронавирус нового типа выявлен у гражданина Израиля, вернувшегося домой из Италии.

Об этом сообщила в четверг израильская государственная радиостанция Kan со ссылкой на генерального директора Минздрава страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что это первый случай обнаружения нового коронавируса у израильтянина, побывавшего в Италии. Ранее он был диагностирован у четырех граждан еврейского государства, находившихся на круизном лайнере Diamond Princess у берегов Японии.