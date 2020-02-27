https://news.day.az/world/1206905.html У израильтянина, вернувшегося из Италии на родину, обнаружен коронавирус
У израильтянина, вернувшегося из Италии на родину, обнаружен коронавирус
Коронавирус нового типа выявлен у гражданина Израиля, вернувшегося домой из Италии.
Об этом сообщила в четверг израильская государственная радиостанция Kan со ссылкой на генерального директора Минздрава страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что это первый случай обнаружения нового коронавируса у израильтянина, побывавшего в Италии. Ранее он был диагностирован у четырех граждан еврейского государства, находившихся на круизном лайнере Diamond Princess у берегов Японии.
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