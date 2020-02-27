https://news.day.az/world/1207035.html Турция и США обсудили по телефону кризис в Идлибе
Турция и США обсудили по телефону кризис в Идлибе
Министр обороны Турции Хулуси Акар в ходе телефонных переговоров с американским коллегой Марком Эспером обсудил с ним разрешение кризиса в сирийском Идлибе.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, говорится в сообщении турецкого военного ведомства.
"Наш министр и его американский коллега обсудили по телефону, прежде всего, решение проблемы в Идлибе, а также обменялись мнениями о двусторонних, региональных проблемах и коснулись тем обороны и безопасности", - сообщило турецкое военное ведомство.
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