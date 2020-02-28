https://news.day.az/world/1207152.html Число погибших от коронавируса в Японии достигло девяти
Число погибших от коронавируса в Японии достигло девяти
Общее число жертв коронавируса достигло девяти, после того как ещё один человек умер в Японии от заболевания. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал NHK, передает Day.Az.
Личность погибшего установлена, им стал 70-летний мужчина из префектуры Вакаяма. Как отмечается, в начале февраля он попал в больницу, где один из врачей заразился злополучным вирусом. Аналогичный диагноз мужчине был поставлен 13 февраля.
Таким образом, число заразившихся коронавирусом в Японии уже достигло 900 человек. Около 80 процентов инфицированных (705) - пассажиры и экипаж круизного судна Diamond Princess.
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