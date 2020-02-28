ООН готовит гуманитарную миссию для отправки на северо-запад Сирии, заявил журналистам генсек организации Антониу Гутерриш, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Идут приготовления гуманитарной миссии именно для этой цели", - сказал Гутерриш, отвечая на вопросы журналистов.