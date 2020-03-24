https://news.day.az/world/1215512.html Китай снимет карантин с провинции Хубэй
Китай снимет карантин с провинции Хубэй
Власти Китая отменят ограничения на въезд и выезд населения из провинции Хубэй 25 марта. Как говорится в опубликованном во вторник заявлении Государственного комитета по делам здравоохранения региона, в административном центре провинции - городе Ухань - ограничения будут сняты 8 апреля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Согласно документу, это решение было принято на фоне улучшения эпидемиологической обстановки в регионе.
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