Китай снимет карантин с провинции Хубэй

Власти Китая отменят ограничения на въезд и выезд населения из провинции Хубэй 25 марта. Как говорится в опубликованном во вторник заявлении Государственного комитета по делам здравоохранения региона, в административном центре провинции - городе Ухань - ограничения будут сняты 8 апреля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно документу, это решение было принято на фоне улучшения эпидемиологической обстановки в регионе.