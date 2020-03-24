Власти Грузии признали, что не могут остановить обвал лари

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что неправильно и безответственно утверждать, что в условиях глобального распространения коронавируса страна может противостоять мировой тенденции резкого падения национальных валют и сдержать обесценивание лари, пишет "Интерфакс".

"Коронавирус - глобальная проблема, которая первой поразила экономику. Вокруг нас, как по соседству, так и в других местах, национальные валюты быстро обесцениваются. Неправильно и безответственно утверждать, что мы сможем противостоять мировой тенденции. Не сможем", - заявила Турнава во вторник на брифинге.

По словам министра, лари не мог не последовать общей динамике, когда валюта обесценивается во всем мире из-за прекращения торговли, туризма, других отраслей экономики. "Единственное, что мы можем и делаем, так это по возможности смягчаем негативное влияние снижения курса лари на разные категории населения. Это, прежде всего, девять ключевых продуктов питания (рис, макароны, подсолнечное масло, сахар, мука, пшеница, молочный порошок, гречневая крупа и фасоль), на которые по договоренности с бизнесом сохранили стабильные цены для обеспечения населения продовольствием. При этом возмещать разницу в цене и в обменном курсе взяло на себя государство", - сказала Турнава.

"Эти девять продуктов первой необходимости очень важны в продовольственной корзине, и они не будут расти в цене", - заявила министр.

При этом министр заявила, что экономическая команда правительства и национальный банк Грузии прилагают все усилия и используют имеющиеся инструменты для сдерживания падения лари.

Во вторник нацбанк, который в последние дни осуществил на валютном рынке две интервенции на общую сумму $60 млн, сообщил, что с целью поддержки обменного курса 25 марта вынесет на валютный аукцион еще $40 млн.

Официальный курс лари по отношению к доллару США во вторник установлен на 25 марта на историческом минимуме 3,4494 лари/$1, на 6,5% меньше, чем днем раньше, и на 20,4% ниже, чем было на начало 2020 года (2,8661 лари/$1).