Грета Тунберг сообщила о возможном заражении коронавирусом

Экоактивистка Грета Тунберг рассказала подписчикам в Instagram, что заражена новым типом коронавируса COVID-19, пишет gazeta.ru.

Она отметила, что не может точно подтвердить факт заражения, поскольку в Швеции сдать анализы на коронавирусную инфекцию можно только в тяжелых случаях.

Экоактивистка рассказала, что по возвращении из Брюсселя она и ее отец испытывали показательные для коронавируса симптомы.

"Я чувствовала усталость, был озноб, боль в горле и кашель. У моего отца были те же симптомы, но гораздо более сильные и с высокой температурой", - уточнила Тунберг.

Она также подчеркнула, что после поездки провела две недели дома.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание - новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.