В Китае зафиксирована первая смерть от таинственного хантавируса

Пока мир содрогается от тяжелой поступи коронавируса, природа не дремлет. Еще один вирус животного происхождения стал причиной смерти человека в китайской провинции Юньнань.

Мужчина, возраст которого не сообщается, ехал в чартерном автобусе в соседнюю провинцию. После его внезапной смерти медики быстро установили диагноз - хантавирусный кардиопульмональный синдром. Это заболевание вызывается вирусом известным как хантавирус, передает Day.Az со ссылкой на НВ.

Остальные 32 человека из автобуса были сразу помещены в карантин. Пока нет сведений о том, есть ли среди них зараженные.

Хантавирусный кардиопульмональный синдром представляет собой тяжелое респираторное заболевание, вызываемое хантавирусом. Этот вирус переносится грызунами, остается в их моче и передается по воздуху.

По данным Центра по контролю за инфекционными заболеваниями США, риск заражения крайне высок даже для абсолютно здорового человека.

До недавнего времени не были известны случаи, чтобы хантавирус передавался от человека к человеку, но сам по себе вирус слабо изучен.

В Чили и Аргентине местные медики задокументировали несколько случаев заражения от человека к человеку. Такие случаи имели место при близком контакте здорового человека с зараженнным. Правда, тогда речь шла о разновидности хантавируса, который получил название Андский вирус.

Первым крупным столкновением с хантавирусами является вспышка геморрагической лихорадки во время Корейской войны (1950−1953 гг).

Лихорадка затронула около 3 тыс военнослужащих контингента ООН. У многих из них были нарушены функции почек, открывалось внутреннее кровотечение.

На тот момент уровень медицины не позволил полноценно идентифицировать вирус.

Он был описан лишь в 1970-х в США, когда была установлена связь между неким вирусом у полевых мышей и лихорадкой времен Корейской войны.

В 1993 году вспышка хантавируса произошла в американском штате Колорадо. Тогда за несколько дней умерло несколько индейцев племени Навахо. Медики установили, что они были заражены другой разновидностью хантавируса, которая отличалась от корейского вируса.

Медики утверждают, что хантавирусы распространяются вместе с жизнедеятельностью грызунов. В местах, где мыши и крысы испражняются, частицы хантавируса разносятся по воздуху. Заражение человека чаще всего происходит через дыхательные пути.

Кроме того, человек может заразиться, если прикоснется к предметам, на которых присутствуют следы мочи или слюны зараженных грызунов. Разумеется, высока вероятность заражения и при укусе.

Симптомы хантавируса схожи с симптомами многих респираторных заболеваний - это головная боль, слабость, кашель, проблемы с пищеварением, рвота.

Никакого лечения или вакцины от хантавируса пока не существует.

Однако, многие известные медики после новости о смерти китайского мужчины, поспешили заверить общественность в том, что речь не идет о коронавирусе № 2.

"Это - истерия, - комментирует Стефани Смит, канадский инфекционист из университета Альберты. - Хантавирус у нас присутствует давно".

"Опасения сильно преувеличены, - считает обозреватель Independent Эндрю Гриффин. - Хантавирус не может сравниться с коронавирусом по степени опасности".