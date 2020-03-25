Число жертв COVID-19 в мире превысило 18 тысяч человек

По состоянию на 25 марта в мире зафиксировано 399,191 зараженных коронавирусной инфекцией, скончались от вируса 18,149 человека, выздоровели более 101 тысяч. Об этом информирует газета South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

Как отмечается, за минувшие сутки число инфицированных увеличилось на 43,591 человек, скончавшихся стало на 2,058 больше.

В Европе Италия по-прежнему занимает первое место по числу зараженных и погибших от COVID-19 (6,820 жертв, 69,176 больных).

В Испании выявлено 39,673 больных (скончались 2,696 тыс.), Германии - 27,436 тыс. (114), Франции - 22,300 тыс. (,1,1 тысяч).

В США зарегистрировано 44,119 случаев заражения коронавирусом (скончался 541).

В Азии на первом месте остается материковый Китай, где с декабря от коронавируса в стране погибли 3,281 человек, зарегистрировано 81,218 тыс. случаев заболевания.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.