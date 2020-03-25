Хаос с коронавирусом в Армении: число зараженных приближается к 300

В Армении коронавирус распространяется со стремительной скоростью - уже зафиксировано 265 случаев заболевания.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил Национальный центр контроля и профилактики заболеваний, огласив данные по положению на 10.00 среды, 25 марта.

Согласно информации, COVID-19 обнаружен во многих частях страны, в том числе Ереване. Власти не смогли взять под контроль ситуацию.

Пашинян заявил, что некоторые пациенты находятся в крайне тяжелом и тяжелом состоянии. В попытках оправдать свой провал, армянский премьер рассказал, что все осложнил случай заражения на одном из ереванских предприятий, где один из сотрудников скрыл факт болезни и заразил своих коллег.

Некоторые пользователи соцсетей обрушились с критикой в адрес Пашиняна на его официальной странице в Facebook, заявив, что он пытается скрыть реальные данные и цифры по коронавирусу. Отмечено, что в аптеках отсутствуют медицинские маски.