Россия вводит штрафы для тех, кто откажется соблюдать правила карантина

За отказ соблюдать введенные из-за коронавируса ограничения граждан и компании будут штрафовать. Соответствующее решение приняло правительство РФ, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Мы сегодня вносим поправки в Кодекс об административных правонарушениях и вводим санкции для тех, кто откажется соблюдать установленные правила. Мы будем штрафовать и граждан, и должностных, и - соответственно - юридических лиц", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на заседании кабинета министров. Трансляцию мероприятия вел телеканал "Россия 24".

По словам главы правительства, абсолютное большинство россиян готовы соблюдать нужные правила, однако есть те, кто "демонстрирует редкое легкомыслие".

Мишустин подчеркнул, что вводимые ограничения нужны для обеспечения безопасности окружающих, и призвал граждан ответственно отнестись к ситуации.