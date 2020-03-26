В Литве десятки военных НАТО заразились коронавирусом

В Литве заразились коронавирусом два десятка военнослужащих международного батальона НАТО. Об этом в четверг, 26 марта, сообщает Delfi, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Гражданство большинства пациентов неизвестно. Сообщается, что двое зараженных - голландцы, они доставлены в Нидерланды. Чтобы остановить распространение вируса, учения проводятся только внутри батальона, совместные действия с другими подразделениями ограничены.

Боевая группа батальона Сил передового базирования НАТО была дислоцирована в Литве в 2017 году, батальоном командует Германия.

По последним данным, в Литве заразились коронавирусом 290 человек. Четверо скончались, один выздоровел. Карантин действует до 13 апреля. Премьер-министр республики заявил, что граждане, которые откажутся соблюдать двухнедельную самоизоляцию после возвращения из-за границы, не смогут вернуться на родину.

В мире объявлена пандемия. Коронавирус выявлен у 472 тысяч человек.