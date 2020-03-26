https://news.day.az/world/1216357.html Стартовал первый в истории виртуальный саммит G20
Стартовал первый в истории виртуальный саммит G20
Стартовал первый в истории виртуальный саммит G20. Он начался 26 марта в 15 часов. Саммит проходит в закрытом для прессы режиме. На этом настояла страна-организатор интернет-саммита Большой двадцатки. Президент России Владимир Путин принимает участие из резиденции в Ново-Огареве по конференц-видеосвязи, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Первоначально планировалось, что Путин выйдет на связь с другими лидерами 19 ведущих стран из Константиновского дворца. Но из-за введения мер против распространения коронавируса COVID-19 в России, двухдневный визит главы российского государства в Санкт-Петербург был отменен.
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