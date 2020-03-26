США расширили санкции против Ирана

Соединенные Штаты в четверг внесли пять физических лиц и 15 юридических лиц в список антииранских санкций. Об этом сообщило американское министерство финансов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По версии ведомства, иранские граждане, подпавшие под санкции, связаны с силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

Кроме того, отмечается в министерстве, были внесены дополнительные данные о духовном лидере и руководителе Ирана Али Хаменеи, против которого были введены санкции еще летом прошлого года.