https://news.day.az/world/1216417.html В Италии за сутки скончались более 660 человек
В Италии за сутки скончались более 660 человек
Число жертв заболевания новым типом коронавируса COVID-19 за время пандемии в Италии превысило 8,1 тыс. Об этом сообщает gazeta.ru.
Количество зараженных за сутки возросло на 4492. Общее число инфицированных составило 62 013 граждан.
В свою очередь, за сутки число погибших увеличилось на 662 человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание - новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре