Медики рассказали, как долго COVID-19 остается жизнеспособным
В условиях влажности и невысокой температуры коронавирус может сохранять жизнеспособность до трех дней и более. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В ведомстве также пояснили, что у некоторых людей, вне зависимости от возраста, вирус может проявляться в легкой или стертой форме заболевания.
Отмечается, что именно такие люди могут быть основным источником заражения.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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