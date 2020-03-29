В Украине число заразившихся коронавирусом выросло до 356

Число случаев заражения коронавирусом в Украине увеличилось за минувшие сутки на 46, достигнув 356 человек. Об этом, как передает ТАСС, сообщило в субботу Министерство здравоохранения страны.

"По состоянию на 22:00 (23:00 мск) 28 марта на Украине 356 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки выявлено 46 новых случаев", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

При этом, по данным министерства, зафиксированы девять летальных случаев, пять пациентов, в том числе один ребенок, выздоровели.

По количеству заболевших на первом месте Киев, где, число зараженных коронавирусом достигло 74.

Украина из-за пандемии коронавируса ввела общенациональный карантин до 24 апреля. В четверг правительство также ввело режим чрезвычайной ситуации по всей стране. Пассажирское сообщение с другими странами Украина полностью остановила 17 марта, прерваны пассажирские перевозки между украинскими городами. В стране ограничена или приостановлена работа общественного транспорта, закрыто метро в Киеве, Харькове и Днепре. Кроме того, запрещены массовые собрания, закрыты многие заведения, магазины и предприятия. Власти ежедневно призывают людей оставаться дома.