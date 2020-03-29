В США впервые умер младенец с коронавирусом

Первый в США случай смерти ребенка в возрасте до 1 года, у которого было обнаружено заболевание, вызванное коронавирусом нового типа, зафиксировано в Чикаго. Соответствующее заявление опубликовано в субботу на официальном сайте департамента здравоохранения штата Иллинойс, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Еще ни разу (в США - прим. ТАСС) не было случая смерти младенца с [вызываемым коронавирусом нового типа заболеванием] COVID-19. На данный момент проводится расследование по выяснению причин его смерти", - приводятся в релизе слова главы департамента Нгози Эзике.

В ведомстве отметили, что наибольшему риску инфицирования коронавирусом нового типа подвержены пожилые люди. В частности, 85% смертей пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Иллинойсе приходится на людей 60 лет и старше. "Однако люди всех возрастов тяжело переносят заболевание", - заключили в местном департаменте здравоохранения.

Пандемия вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась на большую часть стран мира, начавшись со вспышки в Центральном Китае. По последним данным, всего инфекцией заразились около 620 тыс. человек, почти 30 тыс. умерли. В России зарегистрировано 1 264 случая заражения, выздоровели 49 человек.