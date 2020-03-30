В Китае за сутки коронавирусом заразился всего один человек

В материковом Китае за прошедшие сутки коронавирусом заразился всего один человек. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Госкомздрав КНР, передает Day.Az.

Всего был выявлен 31 случай инфицирования, из них 30 - у прибывших из-за рубежа людей. На данный момент в больницах Китая остаются 2,4 тысячи человек, состояние 633 больных оценивается как тяжелое.

29 марта власти Китая заявили об окончании эпидемии коронавируса. Утверждалось, что распространение инфекции в стране удалось остановить.