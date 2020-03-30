https://news.day.az/world/1217592.html В Китае за сутки коронавирусом заразился всего один человек
В Китае за сутки коронавирусом заразился всего один человек
В материковом Китае за прошедшие сутки коронавирусом заразился всего один человек. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Госкомздрав КНР, передает Day.Az.
Всего был выявлен 31 случай инфицирования, из них 30 - у прибывших из-за рубежа людей. На данный момент в больницах Китая остаются 2,4 тысячи человек, состояние 633 больных оценивается как тяжелое.
29 марта власти Китая заявили об окончании эпидемии коронавируса. Утверждалось, что распространение инфекции в стране удалось остановить.
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