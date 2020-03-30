Зараженная украинка просит односельчан не сжигать ее дом

Жительница Черновицкой области Украины встала на колени, чтобы извиниться перед односельчанами за распространение коронавируса.

Как сообщает портал "Обозреватель", не так давно жительница села Коленковцы вернулись из Италии, но не стала самоизолироваться. Женщина посещала общественные мероприятия и ходила митинги. В итоге коронавирус был обнаружен у ее детей и внуков, еще 14 жителей села оказались в больнице, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

В опубликованном в YouTube видео женщина рассказала, что земляки грозятся спалить ее дом и расправиться с детьми и внуками.

"Я сегодня приехала, я вылечилась, вылечились мои дети, не убивайте их. Хотите, меня убивайте, режьте, рубите, если от этого что-то изменится. Я прошу у вас прощения", - говорит женщина в видеообращении.

По ее словам, из-за агрессии местных жителей семья не может выйти даже в магазин. А тем временем дома заканчиваются продукты. Домочадцам приходится "доедать последние макароны".

По последним данным, на Украине заразились коронавирусом 418 человек, девять заболевших скончались. Выздороветь удалось пятерым зараженным.

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