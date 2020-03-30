Князь Монако выздоравливает от коронавируса в своем дворце
Заболевший коронавирусом князь Монако Альбер II в эфире телеканала TF1 сообщил о том, что он чувствует себя лучше и начинает "видеть свет в конце туннеля".
При этом он сообщил, что все еще немного кашляет, но в остальном чувствует себя хорошо, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Князь Монако стал первым главой государства, объявившим о том, что он заболел COVID-19. При этом Альбер II отметил, что даже не думал скрывать положительный результат теста на коронавирус.
"Объявить об этом в открытую было естественным для меня, я всегда действовал так", - сказал он.
О диагнозе князя Монако стало известно 19 марта. Он стал первым главой государства, заразившимся новым коронавирусом.
Ранее Альбер II рассказал, что его супруга и близнецы находятся в загородном поместье в Рок-Ажеле, а он - на карантине в княжеском дворце, и там же продолжает работать.
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