https://news.day.az/world/1217875.html В Британии назначен новый глава службы МИ-5
В Британии назначен новый глава службы МИ-5
В Великобритании новым главой контрразведывательной службы МИ-5 назначен Кен МакКаллум. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление министра внутренних дел страны Прити Пател, передает Day.Az.
"Кен МакКаллум сменит сэра Эндрю Паркера на посту главы МИ-5", - говорится в сообщении.
МакКаллум занимал разные должности в британских спецслужбах почти 25 лет.
Паркер ушел на пенсию.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре