В Британии назначен новый глава службы МИ-5

В Великобритании новым главой контрразведывательной службы МИ-5 назначен Кен МакКаллум. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление министра внутренних дел страны Прити Пател, передает Day.Az.

"Кен МакКаллум сменит сэра Эндрю Паркера на посту главы МИ-5", - говорится в сообщении.

МакКаллум занимал разные должности в британских спецслужбах почти 25 лет.

Паркер ушел на пенсию.