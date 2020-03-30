ЕС выделяет Украине €80 млн на борьбу с коронавирусом

Европейский союз решил поддержать Украину и выделить Киеву на противодействие пандемии коронавируса 80 млн евро. Соответствующая информация размещена на сайте представительства Европейского союза в Украине, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Европейский союз приветствует предупредительные меры, принимаемые украинским правительством в ответ на распространение COVID-19. Мы признаем сложность некоторых из этих решений", - говорится в сообщении. Евросоюз "продолжит поддерживать Украину, чтобы облегчить нагрузку на систему здравоохранения, повседневную жизнь людей и экономику".

Первый пакет поддержки для Украины составляет около 80 млн евро. Представляя эти меры, комиссар ЕС по расширению Оливер Варгейи подчеркнул, что эти меры направлены на поддержку здравоохранения и системы социальной помощи, а также на защиту бизнеса и рабочих мест.

В целом на помощь странам "Восточного партнерства" (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдавия, Украина) ЕС в условиях распространения коронавируса направил 140 млн евро.

На Украине по состоянию на утро понедельника зарегистрировано 480 случаев заражения коронавирусом, 11 человек скончались, шесть - выздоровели.

В стране с 17 марта до 24 апреля действует карантин, с 26 марта по всей территории введен режим чрезвычайной ситуации.