В австралийском штате нарушителям требований об изоляции грозит до полугода тюрьмы

Власти австралийского штата Новый Южный Уэльс объявили об ужесточении наказания за неисполнение требований о самоизоляции. С соответствующим заявлением выступила премьер-министр региона, сообщив во вторник, что нарушителей ждет крупный штраф и тюремное заключение, передает ТАСС.

По словам главы регионального правительства, жителям штата, нарушившим требование о самоизоляции, грозит штраф в размере 11 тыс. австралийских долларов ($6,6 тыс.), а также тюремное заключение на срок до шести месяцев. "Я хочу напомнить, что вы не должны выходить из дома, если это не касается работы, учебы, покупки необходимых предметов или обращения за медицинской помощью. Только эти основания позволяют покинуть дом", - цитирует власти издание The Sydney Morning Herald.

Со вторника на территории региона действуют новые правила, запрещающие покидать дом без "разумных оснований". Их полный список приводится в приказе министра здравоохранения штата, который был подписан накануне вечером. Согласно документу, уважительными причинами для появления на улице считаются поход в магазин, поездка на работу или учебу, занятия физкультурой, визит к врачам или обращение в социальные службы.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа на территории штата Новый Южный Уэльс составляет 2 032. За минувшие сутки медики подтвердили диагноз 114 человек. В больницах штата от заболевания, вызванного вирусом, лечатся 164 пациента, и 35 из них находятся в реанимации.

Общее число заболевших в Австралии - 4 514, 19 пациентов скончались от осложнений, вызванных инфекцией. Впервые вирус был выявлен на континенте 25 января, когда власти подтвердили диагнозы трех человек в Мельбурне и Сиднее.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 760 тыс. человек, зафиксировано почти 37 тыс. смертельных исходов.