Опустевший город: как выглядит Москва на самоизоляции

Регионы России один за другим объявляют о введении режима всеобщей самоизоляции, а Москва опустела уже сегодня.

На улицах и в метро можно увидеть лишь редких прохожих - сотрудников жилищно-коммунального хозяйства, которым теперь приходится дезинфицировать подъезды, людей, которым необходимо присутствовать на рабочем месте, вышедших за хлебом москвичей или хозяев собак со своими питомцами, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Бурная жизнь остановилась - 30 марта уже не встретить гуляющих в сквере у Большого театра, не увидеть детей на площадках на Тверском бульваре, не пересечься взглядом с гостями столицы на популярной Никольской улице. Лишь одинокие троллейбусы все так же пересекают Лубянскую площадь - да такси проносятся мимо здания Госдумы.

Москва, какой ее не видел еще никто - в фотогалерее.