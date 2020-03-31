Коронавирус ужесточает защитные меры в мире

Из-за вирусной угрозы космонавтам, которые отправятся 9 апреля на МКС, запретили рукопожатия и объятия. Ну а на Земле многие страны ужесточают защитные меры. Так, Новая Зеландия продлевает режим чрезвычайного положения, Канада временно сокращает 15 тысяч сотрудников авиакомпаний. Коронавирус влияет на ситуацию в мире, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В США нарастает паника: число погибших от коронавируса достигает уже 500 человек в день. Американские медики опасаются новой волны заболевания.

"Мы готовы к осени. Но я надеюсь, что новой вспышки не случится. Доктор, не хотите ли вы сказать что-нибудь об этом?", - обратился Трамп к директору Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

"На самом деле, я предполагаю, что нас все же ожидает новая волна коронавируса. Но это будет уже совершенно другая игра по сравнению с тем, с чем мы столкнулись в начале года. Целый ряд вещей будет другим, в частности - наша способность заглушить вирус, провести тестирование. Мы уже провели клинические испытания разных препаратов. Важно то, что вакцина появится в обозримом будущем", - ответил Фаучи.

В Италии, которая упрекает Евросоюз в неоказании помощи, продолжают работать российские военные специалисты. Накануне они провели полную дезинфекцию в трех лечебных учреждениях области Ломбардия. Всего бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России обработали 11 лечебных учреждений и продезинфицировали более 39 тысяч квадратных метров внутренних помещений.

"В данном лечебном учреждении в настоящее время осуществляется комплекс дезинфекционных мероприятий, направленных на уничтожение возбудителей инфекции на объектах внешней среды. Данные меры являются очень эффективными в случае с коронавирусной инфекцией", - говорит начальник отдела ЦГСЭН Минобороны России, подполковник медицинской службы Алексей Филиппов.

Тревожная ситуация в Иране. Там заразившихся уже более 40 тысяч. Иранское Минобороны тестирует систему нового поколения для выявления инфекции. Еврокомиссия заявила, что пограничники на внешних границах ЕС могут не пропустить граждан из третьих стран даже при наличии действующей шенгенской визы. Исключение лишь для дипломатов, медиков и экспертов.

Жители Аргентины уже научились печатать защитные маски, которые сейчас в дефиците, на 3D-принтере. А в Египте на всю ночь на пирамидах зажглись надписи, которые призывают всех оставаться дома. Также правительство продлило срок, на который будут закрыты главные достопримечательности страны.